Grecia: terremoto 6.3 a largo di Creta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forte terremoto, con una magnitudo preliminare individuata a 6.3 della scala Richter, ha colpito l'isola greca di Creta. E' quanto riferisce l'Osservatorio nazionale dell'Istituto di geodinamica di Atene. L'epicentro del terremoto è stato individuato a 23 chilometri dalle coste sud orientali di Creta, già colpita da un sisma di magnitudo 5.8 a fine settembre. Secondo il quotidiano "Kathimerini", il terremoto odierno è stato avvertito anche nelle isole di Kasos, Scarpanto e Rodi. I vigili del fuoco non hanno riportato per il momento notizie di vittime o feriti. Gli abitanti dell'isola, in particolare nell'area di Sitia, si sono riversati in strada mentre alcuni media locali riferiscono di danni agli edifici.(Gra)