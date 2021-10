Green pass: pm Nobili, tra i no vax anche anarchici e gruppi di estrema sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tutta una serie di attività investigative ed informative stiamo percependo che non c'è solo l'estrema destra in questo magma che sfila sotto il simbolo dei novax, noi troviamo anche dei gruppi anarchici e dei gruppi di strema sinistra che tentano, ciascuno per proprio conto, di svolgere attività di propaganda e di proselitismo. Una questione così delicata come quella dei vaccini si sta snaturando in un conflitto tra una forma di proposta generica e le istituzioni". Lo ha detto il pm Alberto Nobili, coordinatore della sezione antiterrorismo della procura di Milano a Radio 24 in 24 Mattino. (Com)