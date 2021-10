Emilia-Romagna: Bonaccini, con Sante Tura se ne va uno dei fondatori dell'ematologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ne va uno tra i fondatori dell'ematologia in Italia, una persona che ha saputo coniugare impegno, professionalità ed immensa umanità. Se Bologna è un'eccellenza nella lotta alle patologie del sangue lo dobbiamo innanzitutto a lui, alla sua lungimiranza e capacità. Alla volontà e determinazione di curare malattie che, all'inizio della sua carriera di medico, sembravano incurabili e inguaribili". Così il presidente della Regione dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, ricordano il professor Sante Tura, che si è spento nella notte all'età di 92 anni. Impegnato nella lotta ai tumori del sangue sin dagli anni '50, Tura, professore emerito dell'Università degli Studi di Bologna, è stato direttore dell'Istituto "L. e A. Seràgnoli" del Policlinico Sant'Orsola, presidente di Ail e della Società italiana di ematologia. "Una figura straordinaria - concludono Bonaccini e Donini - che lascia in tutti coloro che l'hanno conosciuto, come medico, come insegnante, un ricordo profondo. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le nostre più sentite condoglianze". (Ren)