Sardegna: Gdf scopre evasione fiscale da 55 milioni, nei guai gruppo immobiliare svizzero-tedesco

- Un'evasione fiscale da oltre 55 milione di euro è venuta alla luce grazie alle indagini dei Finanzieri del comando provinciale di Cagliari che hanno eseguito una complessa attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di un gruppo societario svizzero-tedesco attivo in Sardegna nel settore delle locazioni turistiche di immobili di elevato pregio. Gli accertamenti amministrativi, che hanno riguardato gli anni d'imposta dal 2013 al 2019, costituiscono l'esito di una più ampia indagine di polizia giudiziaria, scattata a dicembre 2019 e continuata fino ad ottobre 2021, condotta dai militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo sardo e che, grazie all'analisi di migliaia di documenti, file informatici e di oltre 4000 conversazioni e-mail acquisiti nell'ambito di specifiche attività di perquisizione, hanno permesso di ricostruire l'effettiva operatività in Italia di una società di diritto elvetico, caratterizzata da un modello imprenditoriale basato sulla preventiva locazione da terzi di un cospicuo numero di ville ubicate nelle coste sarde e, indi, nella successiva sublocazione dei predetti immobili, a turisti stranieri, per periodi a cadenza per lo più settimanale. (segue) (Rsc)