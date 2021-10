Sardegna: Gdf scopre evasione fiscale da 55 milioni, nei guai gruppo immobiliare svizzero-tedesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di occultare al Fisco italiano l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa in Sardegna, il gruppo societario ha utilizzato, per anni, schemi societari e negoziali utili a dirottare i ricavi conseguiti in Italia, verso la Svizzera, in modo da poter beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso e sfuggire alle regole tributarie del nostro Paese, sfruttando, appunto, i disallineamenti esistenti tra sistemi tributari diversi al solo scopo di trarre un indebito vantaggio fiscale. Cinque le persone indagate che, secondo gli investigatori, avrebbero utilizzato il sistema della frammentazione della prestazione resa ai turisti giunti in Sardegna, avvenuta attraverso la predisposizione di tre entità societarie, all'apparenza perfettamente autonome e indipendenti tra loro, ma in realtà gestite dal medesimo nucleo familiare, rappresentate da una società immobiliare dichiarata in Svizzera, da un'agenzia di viaggio sita in Germania e, infine, da una società di servizi per le imprese, quest'ultima residente in Italia. (segue) (Rsc)