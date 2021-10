© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'ascolto non è solo un atteggiamento dello spirito, ma è una necessità per la costruzione di un futuro che sappia trasformare i sogni e le speranze in realtà concrete e opportunità per tutti”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Presentazione dell'Osservatorio Thsn/Ora di Futuro 2021. (Rin)