Lazio: Battisti (Pd), presentata proposta di legge per giornata regionale tumore seno

"Ho depositato in consiglio regionale la proposta di legge per l'istituzione, il 13 di ottobre di ogni anno, della giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. Congiuntamente, ho chiesto al Presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi, che ringrazio, che il palazzo di via della Pisana sia colorato di viola nella giornata di domani: un ulteriore momento di sensibilizzazione verso una patologia che rappresenta ancora oggi circa il 30 per cento della totalità di tumori maligni diagnosticati alle donne". Così in una nota il Presidente della commissione regionale Affari Istituzionali, Sara Battisti. "Nel Lazio - spiega - ci sono stati 250 casi in meno di tumore al seno durante tutto il 2019 rispetto all'anno precedente, un dato importante dovuto alle innumerevoli attività di screening gratuito, alle attività di sensibilizzazione e promozione di uno stile di vita corretto. Nonostante questo, nel 2019 sono state oltre 1.100 le donne decedute nel Lazio a causa di questa patologia".