Lazio: Battisti (Pd), presentata proposta di legge per giornata regionale tumore seno (2)

- "Numerosi studi hanno dimostrato che la mortalità per tumore del seno si riduce del 25 per cento per le donne che si sottopongono allo screening. Le attività di sensibilizzazione e prevenzione, pertanto, si rivelano fondamentali per diminuire i decessi. Il simbolo del tumore al seno è il nastro rosa, ma è bene sensibilizzare anche sull'insorgenza di questa patologia relativamente agli uomini, visti i dati degli ultimi anni che dimostrano un aumento di casi", continua Sara Battisti. "Per questi motivi, attraverso l'istituzione della giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore metastatico, si punta a creare una rete capillare in tutta la Regione finalizzata a diffondere una maggior cultura della prevenzione, di primo e secondo livello, rispetto questa patologia. Ogni 13 ottobre la Regione, le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale promuoveranno e organizzeranno apposite iniziative ed eventi rivolti a uomini e donne, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore. La prevenzione, è fondamentale sottolinearlo, salva la vita. Il mio grazie - conclude - va al lavoro delle associazioni, in particolare a 'Noi ci siamo', della Presidente Marina La Norcia, fondata dalla giornalista Mimma Panaccione, per aver contribuito alla stesura della mia proposta di legge, e a tutti i colleghi del Consiglio regionale che vorranno sottoscrivere la proposta di legge". (Com)