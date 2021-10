Istruzione: Sesana (Generali), nostro impegno verso nuove generazioni che sono futuro di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa “Ora di futuro” rappresenta “il nostro impegno verso le nuove generazioni, perché sono loro il nostro futuro. Il futuro di tutti”. Questo uno dei passaggi dell’intervento di Marco Sesana, Country Manager e amministratore delegato di Generali Italia e Global Business Lines, in occasione della presentazione dell'Osservatorio Thsn/Ora di Futuro 2021, promosso da Generali. Il progetto, come ricordato dallo stesso Sesana “nasce tre anni fa facendo dialogare i temi della sostenibilità con la didattica più innovativa. I bambini - ha poi aggiunto - ci chiedono una scuola al centro della loro vita per apprendere, crescere e liberare le loro emozioni”. Il progetto “Ora di futuro”, ha poi concluso Sesana, “sta crescendo e mai come oggi dobbiamo innaffiarlo, con impegno ed ottimismo. Ottimismo che è la caratteristica principale dei nostri bambini". (Rin)