Libia: inaugurato a Tripoli il nuovo Centro servizi per il cittadino

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha inaugurato ieri a Tripoli il nuovo Centro servizi per il cittadino. La struttura intende rivoluzionare “il concetto del rapporto tra cittadini e governo” e si prefigge l’obiettivo “di rimuovere ogni mediazione o barriera che separa la popolazione e le istituzioni”, ha detto il capo del governo. Il nuovo centro riceverà lamentele, richieste, reclami e proposte che verranno inserite in degli appositi rapporti che saranno presentati periodicamente alle varie istituzioni governative. Il Centro, che inizierà i suoi lavori per un periodo di prova, prenderà in considerazione le opinioni dei cittadini relative all'operato del governo, dei ministeri e degli organi a loro affiliati, studierà le denunce e le classificherà in base alla specializzazione, si coordinerà con le autorità interessate per rispondere alle esigenze dei cittadini. (Lit)