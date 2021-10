Kosovo: elezioni amministrative domenica, candidati a confronto su problema estremismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del contrasto all'estremismo è stato al centro della campagna elettorale per le elezioni amministrative di domenica 17 ottobre in alcuni comuni del Kosovo. E' quanto evidenzia il portale d'informazione "Birn" raccogliendo una serie di dichiarazioni di alcuni candidati alla carica di sindaco nei comuni kosovari in vista del voto di questa domenica. Secondo "Birn", mentre alle precedenti elezioni del 2017 il tema dell'estremismo e del reclutamento dei radicalisti islamici era stato del tutto ignorato, nella campagna elettorale di quest'anno molti candidati si sono confrontati in particolare sul tema dei rischi del mancato inserimento sociale dei giovani. Nel comune di Kacanik, nell'est del Kosovo, una delle aree maggiormente colpite negli scorsi anni dal fenomeno dei giovani reclutati per diventare foreign fighters in Siria ed Iraq, il candidato della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Shkelqim Jakupi ha accusato il comune di non aver creato sufficienti spazi per le attività ricreative dei giovani. "I giovani di Kacanik non hanno spazi per fare sport e centri culturali", ha accusato Jakupi, secondo cui questa mancanza rischia di spingere i giovani verso l'estremismo. Il sindaco uscente, Besim Ilazi del Partito democratico del Kosovo (Pdk), ha smentito invece tali accuse evidenziando il lavoro sul problema fatto in questi anni con la comunità islamica, la polizia ed i cittadini. (segue) (Alt)