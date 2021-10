Migranti: Procura croata apre inchiesta su presunti maltrattamenti da parte della polizia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I video e i report di respingimenti e delle violenze ai confini esterni dell'Ue sono molto preoccupanti. Gli atti di violenza e maltrattamenti di migranti e richiedenti asilo sono inaccettabili e devono essere indagati. Il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare nella gestione dei confini esterni dell'Ue, è essenziale per la Commissione europea", ha detto Jahnz aggiungendo che la Commissione più volte ha evidenziato che pratiche simili sono illegali. "Le autorità nazionali hanno la responsabilità di indagare per stabilire i fatti", ha aggiunto il portavoce. La commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, ha detto nei giorni scorsi che dai report sui respingimenti contro i migranti sembra emergere "una orchestrazione" della violenza. "Devo dire che alcuni di questi report sono scioccanti", ha detto Johansson esprimendo forte preoccupazione. "Ovviamente devono essere indagati i fatti, ma sembrano indicare una sorta di orchestrazione della violenza alle frontiere esterne e sembrano esserci elementi convincenti di un uso improprio dei fondi europei, che di sicuro deve essere oggetto di indagine", ha aggiunto la commissaria. (Seb)