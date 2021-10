Russia: Covid, Oms può approvare vaccino Sputnik V entro fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe approvare il vaccino contro il coronavirus Sputnik V, prodotto dalla Russia, entro la fine dell'anno, se la firma dei documenti legali necessari sarà completata nei prossimi giorni. Lo ha affermato Sumiya Swaminathan, ricercatrice senior dell'Oms, in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". In precedenza, la vicedirettrice generale dell'Oms, Marianjela Simao, aveva dichiarato che il processo di valutazione del vaccino Sputnik V è stato sospeso a causa della mancanza di una serie di documenti legali, in particolare dei dati del dossier di cui si occupa il Fondo di investimenti diretti russo. (Rum)