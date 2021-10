Napoli: al via i "Colloquia" sulla rigenerazione urbana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Quaglia, direttore della Fondazione Foqus, ha affermato: "L'azione di rigenerazione sociale, culturale e produttiva di quartieri e territori comporta un eccezionale impegno da parte di chi la conduce, che però raramente lascia spazio alla riflessione e alla conoscenza di quanto si sta facendo altrove. Conoscere le teorie e le esperienze che stanno segnando il dibattito nazionale e internazionale è un'occasione per comprendere meglio quanto ancora si può fare, per rispondere alle nuove domande che emergono da città in continua trasformazione". Rachele Furfaro, presidente della Fondazione Foqus, ha dichiarato: "Foqus vuole essere, oltre che concreta esperienza di rigenerazione per i Quartieri Spagnoli, anche riferimento per la diffusione di un più approfondito dibattito sui temi della trasformazione sociale e urbana. La città che esce dalla pandemia è alla ricerca di nuovi modelli: lo scambio e il confronto che i Colloquia avviano con protagonisti della trasformazione sociale, è un'occasione per studenti e operatori sociali di incontrare dal vivo chi sta producendo innovazioni che preparano la città futura". (Ren)