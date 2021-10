Hong Kong: presidente Lo, Partito democratico sostiene interessi dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il Partito democratico (Dp) non abbia schierato alcun candidato per le elezioni del Consiglio Legislativo, è ancora in grado di “fare gli interessi del popolo di Hong Kong”. Lo ha dichiarato il presidente della forza all’opposizione nell’ex colonia britannica, Lo Kin-hei, ricordando che molti membri del partito sono diventati ineleggibili dopo essere stati perseguitati o detenuti. Nonostante il capo dell’amministrazione uscente Carrie Lam abbia precedentemente messo in dubbio il valore dei partiti politici che non hanno partecipato alle elezioni, Lo ha detto che “un governo ragionevole dovrebbe sempre cercare di ascoltare il pubblico” e che il Partito democratico è ancora una “forza importante a Hong Kong”. (Cip)