Roma: Zingaretti, via insegna bar Moccia simbolo criminalità, Regione e Ater per legalità

- "Stamattina i carabinieri hanno rimosso l'insegna del Bar Moccia a Tor Bella Monaca. Via un simbolo dello spaccio e della criminalità organizzata. Grazie agli uffici della Regione Lazio e ad Ater che in tutta Roma sta lavorando per ripristinare la legalità e le regole. Ora, come abbiamo fatto con le ville confiscate ai Casamonica alla Romanina, anche questi locali ospiteranno cultura e servizi: lo decideremo con la partecipazione dei cittadini. Avanti". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Rer)