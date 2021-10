Campania: Anbi, fiumi Garigliano, Volturno e Sele tornano a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, nella giornata dell’11 ottobre 2021, si registrano - rispetto al 4 ottobre scorso – 16 incrementi dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 5 cali, 1 invarianza, 7 dati non disponibili e con i valori delle foci condizionati da marea crescente. Sempre su base settimanale, i livelli idrometrici dei fiumi Sele, Garigliano e Volturno risultano in aumento grazie alla ripresa delle precipitazioni. I dati idrometrici - nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio - vedono livelli superiori alla media del periodo per Sele, Garigliano e Volturno su tutti e 7 gli idrometri considerati e posti lungo i tre corsi d’acqua. I volumi del lago di Conza della Campania e degli invasi del Cilento sono invece in ulteriore calo. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza - dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia. Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli di una settimana fa a Sessa Aurunca (+33 centimetri), che a Cassino (+2 cm.). Questo fiume presenta valori idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni sia a Cassino, (+5 cm) che a Sessa Aurunca (+33 cm). (segue) (Ren)