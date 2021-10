Covid: Centro epidemico a Taiwan annuncia vaccinazione per fascia d’età 23-44

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro di comando epidemico (Cecc) di Taiwan ha annunciato che le persone di età compresa tra i 23 e i 44 anni saranno presto idonee a ricevere una prima iniezione del vaccino contro il Covid-19 di Pfizer-BioNTech. Le somministrazioni saranno effettuate nel corso del 12mo vaccinale stabilito da Taipei, che sarà in programma dal 22 al 31 ottobre. Gli interessati potranno aggiornare le loro preferenze tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca prima del 13 ottobre tramite la piattaforma del governo, mentre la registrazione per gli appuntamenti dovrebbe essere fatta dal 18 al 20 ottobre. La prenotazione per l’11 round vaccinale si è invece aperta nella giornata di ieri, ed è rivolta a persone di età superiore ai 45 anni e ragazzi dai 12 ai 22 anni. (Cip)