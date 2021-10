Imprese: Liquide e Faurecia sviluppano sistemi di idrogeno liquido per mezzi pesanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi francesi Air Liquide e Faurecia svilupperanno insieme dei sistemi di riserve di idrogeno liquido da montare sui mezzi pesanti. È quanto si legge in un comunicato congiunto. "Particolarmente adatti alle lunghe distanze, le riserve di idrogeno liquido per i veicoli a pila combustibile hanno un ruolo chiave da svolgere nell'accelerazione della transizione verso la neutralità carbone", si legge nella nota. Secondo le due aziende, la produzione di veicoli a pile combustibili rappresenterà 2,5 milioni di veicoli per il 2030. Tra questi, "il 20 per cento potranno essere dei mezzi pesanti" il cui "uso intensivo potrebbe rappresentante circa il 60 per cento dei bisogni del mercato della mobilità", afferma il comunicato.(Frp)