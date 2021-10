G20: segretaria di Stato al Commercio britannica a colloquio con direttrice Omc a Sorrento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria di Stato per il Commercio internazionale del Regno Unito, Anne-Marie Trevelyan, ha incontrato la direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Ngozi Okonjo-Iweala, a margine del G20 Commercio di Sorrento. Al centro del colloquio, fa sapere Trevelyan su Twitter, il futuro del sistema commerciale globale. "Stiamo spingendo per la necessità di creare le condizioni per un commercio gratuito ed equo, migliorare il funzionamento del l'Omc e modernizzare le regole del commercio globale", ha scritto l'esponente del governo britannico. (Res)