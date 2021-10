Roma: assessore Casa Lazio, a Tor Bella Monaca prosegue lotta all'abusivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina è stata rimossa l'insegna del bar Moccia da un edificio Ater a Tor Bella Monaca: prosegue l'impegno delle istituzioni e delle forze dell'ordine per il contrasto all'abusivismo e il ripristino della legalità nei complessi di edilizia residenziale pubblica a Roma. Ora verrà avviata una consultazione pubblica con i residenti e le associazioni locali per decidere la destinazione di questi locali restituiti alla comunità di Tor Bella Monaca. In questi anni l'amministrazione Zingaretti ha sostenuto un vasto programma di riqualificazione degli edifici Ater per migliorare la qualità degli alloggi e favorire il decoro delle periferie" Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio. (Com)