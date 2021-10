Russia: Covid-19, registrato nuovo record di decessi giornalieri da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono stati registrati oggi 973 decessi giornalieri dovuti al Covid-19, nuovo record dall'inizio della pandemia. E' quanto comunicato dalla sede operativa del ministero della Salute russo per la lotta alla diffusione del coronavirus. In Russia il conteggio totale dei decessi da Covid-19 ha raggiunto quota 218.345, mentre oggi a guidare la triste classifica a livello locale vi sono Mosca, San Pietroburgo e la regione di Sverdlovsk, con rispettivamente 70, 62 e 44 decessi. (Rum)