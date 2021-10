Green pass: Fratoianni, ostilità su manifestazione sabato? Antifascismo è base Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Devo confessare che faccio fatica a comprendere l'atteggiamento di ostilità dei partiti di centrodestra nei confronti della manifestazione promossa da Cgil Cisl Uil per sabato 16 ottobre. Cosa c'entra il silenzio elettorale? Scendere in piazza contro il fascismo non è certo una manifestazione di partito. L'antifascismo è la base della nostra Costituzione, è il fondamento della nostra Repubblica". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Tutti e tutte - prosegue - dovrebbero scendere in piazza, cosi fanno in Francia o in Germania. Cosi si dovrebbe fare in Italia. Anche perché - conclude Fratoianni - sul fascismo non ci possono essere ambiguità". (Com)