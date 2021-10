Roma 2021: istituito servizio di trasporto ai seggi per elettori diversamente abili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative il 17 e 18 ottobre, l'Amministrazione capitolina ha istituito un servizio di trasporto dalle abitazioni ai seggi per gli elettori diversamente abili, ai sensi dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che "per usufruire del servizio gli interessati potranno telefonare ai numeri 0667692540 e 0667692541 del Comando della Polizia di Roma Capitale, fino a sabato 16 ottobre dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20, nella giornata di domenica 17 ottobre dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 18 ottobre dalle ore 7 alle ore 15, fornendo le proprie generalità, l'indirizzo, il numero telefonico, nonché il Municipio di appartenenza. Infine, per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, i predetti elettori dovranno munirsi dell'attestazione medica e del certificato di accompagnamento, che saranno rilasciati dalla Asl competente per territorio".(Com)