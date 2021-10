Viabilità: Aspi, chiusure notturne allacciamento A21 e stazione di Piacenza sud su R49

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Autostrade informa che sulla A1 Milano-Napoli e sul raccordo di Piacenza sud R49, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 12 e mercoledì 13 ottobre, con orario 21.00-5.00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Torino e Brescia. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: da Bologna verso Torino, superare l'allacciamento con la A21 e uscire alla stazione di Basso Lodigiano per poi rientrare dalla stessa in direzione di Bologna e immettersi sulla A21 in direzione di Torino; da Bologna verso Brescia, superare l'allacciamento con la A21 e uscire alla stazione di Basso Lodigiano per poi rientrare dalla stessa in direzione di Bologna e immettersi sulla A21 in direzione di Brescia; sul Raccordo di Piacenza sud R49, sarà completamente chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, di competenza Satap società autostrada Torino-Alessandria-Piacenza. (Com)