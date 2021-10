India: Kashmir, tre militanti separatisti uccisi da forze sicurezza in distretto Shopian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre militanti separatisti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir in un conflitto a fuoco avvenuto nella notte nel distretto di Shopian, nella zona di Imamsahab, a Tulran. Lo ha reso noto oggi l’ispettore generale di polizia del Kashmir, Vijay Kumar, precisando che uno dei morti è stato identificato come Mukhtar Shah e che potrebbe essere stato coinvolto in uno dei recenti omicidi di civili, quello del venditore ambulante Virendra Paswan. A Nuova Delhi, invece, il vicecommissario Pramod Singh Kushwah ha rivelato l’arresto di un cittadino del Pakistan sospettato di terrorismo identificato come Mohammad Ashraf, che viveva nella capitale usando il nome Ali Ahmed Noori. Contestualmente all’arresto sono state anche sequestrate armi e munizioni. (segue) (Inn)