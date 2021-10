India: Kashmir, tre militanti separatisti uccisi da forze sicurezza in distretto Shopian (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la polizia del Kashmir ha riferito di altri due “terroristi” uccisi in episodi diversi, uno nel distretto di Bandipora, a Gundjahangir, e uno in quello di Anantnag, a Verinag. Nel primo caso l’uomo ucciso è stato identificato come Imtiyaz Ahmad Dar, ritenuto appartenente al Fronte di resistenza (Trf, The Resistance Front), gruppo che ha rivendicato diversi attacchi contro bersagli civili nelle ultime due settimane. In particolare Dar potrebbe essere coinvolto nell’omicidio del tassista Mohammad Shafi Lone, per il quale sono state arrestate quattro persone. Nella stessa giornata di ieri cinque militari sono stati uccisi nel distretto di Poonch, nell’area di Surankote. L’Agenzia investigativa nazionale (Nia) oggi ha effettuato raid in 16 località del Jammu e Kashmir e ieri in altre sette, alla ricerca soprattutto di fiancheggiatori. Finora la stampa ha riferito di oltre 400 arresti nell’ambito delle indagini sui civili assassinati. (segue) (Inn)