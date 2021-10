India: Kashmir, tre militanti separatisti uccisi da forze sicurezza in distretto Shopian (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Trf è giunto all'attenzione dell'intelligence indiana dopo la revoca, nell'agosto 2019, dell'articolo 370 della Costituzione dell'India che riconosceva allo Stato di Jammu e Kashmir uno statuto speciale, con una costituzione propria e un'ampia autonomia. Alla revoca è seguita la soppressione dello Stato di Jammu e Kashmir e il suo smembramento, a partire dal 31 ottobre 2019, in due Territori dell'Unione: il Territorio di Jammu e Kashmir e quello del Ladakh. Le prime rivendicazioni del Trf risalgono proprio all'ottobre 2019, sul suo canale Telegram. Secondo una pubblicazione dell'anno scorso della Fondazione europea per gli studi sull'Asia meridionale (Efsas), un istituto di ricerca indipendente che ha sede ad Amsterdam, tra gli analisti esperti di estremismo in Kashmir c'è un ampio consenso sull'ipotesi che il Trf abbia legami con l'establishment militare e l'intelligence del Pakistan. L'ipotesi poggia anche sul tracciamento di attività informatiche in Pakistan da parte del gruppo, che utilizza diversi social media. Inoltre, con ogni probabilità, il Trf potrebbe agire come organizzazione ombrello per Lashkar-e-Taiba (Let), Hizbul-Mujahideen (Hm) e Jaish-e-Mohammed (Jem).