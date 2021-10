Spagna: Catalogna, Vox espone uno striscione a Girona per celebrare le Festa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di estrema destra spagnolo, Vox, ha esposto oggi uno striscione di oltre 100 metri sul Ponte di pietra di Girona, in Catalogna (una delle roccaforti dell'indipendentismo), con la scritta "12 ottobre. Festa nazionale". Il consigliere regionale di Vox in Catalogna, Alberto Tarradas, ha affermato in una nota: "Non ci arrenderemo nella difesa dei valori e dei legami che ci uniscono tutti", aggiungendo che questo non sarebbe possibile senza l'appoggio sociale della gente di Girona al partito guidato da Santiago Abascal. (Spm)