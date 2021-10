Green pass: Scalfatotto, su prossimi cortei incontri a Viminale per strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto di manifestare il proprio pensiero "è sacrosanto ma senza violenza. La Polizia e le Forze dell'ordine lavorano, con equilibrio, monitorando la situazione, non parlerei di morbidezza, non c'è stata morbidezza, c'è stato equilibrio e professionalità. Anzi ho visto scontri, idranti, ma questa deve essere extrema ratio, l'opinione pubblica sarebbe allarmata in caso la Polizia andasse oltre il giusto uso della forza ma bisogna prendere anche delle misure che ci consentano di evitare dei problemi. Il corteo è più difficile da controllare se poi si disperde in mille rivoli rispetto ad una manifestazione statica che non prevede cortei. Nei prossimi giorni ci saranno incontri al Viminale per decidere che strategia approntare in caso di nuove manifestazioni. Non siamo preoccupati per il G20, questo è un problema che si trovano a gestire tutti i Paesi". Lo ha detto Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno, a "24 Mattino" su Radio 24. (Rin)