Balcani: presidente kosovara Osmani, Serbia continua politiche destabilizzanti (2)

- "La Corte internazionale di giustizia nel 2010 ha confermato che la dichiarazione d'indipendenza del Kosovo non viola il diritto internazionale. Per questo invito tutti gli Stati del Movimento dei non allineati che non hanno ancora riconosciuto il Kosovo ad essere guidati da questa interpretazione della Corte internazionale di giustizia e non dalla propaganda serba, profondamente radicata nel pensiero derivante da Milosevic (l'ex presidente jugoslavo, Slobodan)", ha affermato la presidente del Kosovo. (Alt)