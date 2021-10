Libia: Alta commissione elettorale riceve ufficialmente la legge elettorale parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta commissione elettorale della Libia ha annunciato ieri di aver ricevuto ufficialmente la legge elettorale parlamentare approvata dalla Camera dei rappresentanti la scorsa settimana. Lo ha reso noto la stessa commissione in un comunicato stampa. La legge numero 2 del 2021 comprende 46 articoli che contengono disposizioni preliminari per la formazione della prossima Camera dei rappresentanti, oltre alle condizioni per le procedure di nomina e di voto. (Lit)