Brexit: "Telegraph", Frost chiederà esclusione Cgue dal Protocollo sull'Irlanda del Nord

- Il ministro britannico per la Brexit, David Frost, presenterà oggi le richieste del Regno Unito per modificare il protocollo sull'Irlanda del Nord. È quanto preannunciato dal quotidiano “The Telegraph”, secondo cui durante un discorso alla comunità diplomatica a Lisbona, Frost avvertirà che il protocollo non può sopravvivere senza una riforma fondamentale degli accordi di governance. "L'Ue ora dirà che il protocollo - redatto in estrema fretta in un momento di grande incertezza - non potrà mai essere migliorato, quando sta causando così evidentemente problemi significativi, sarebbe un errore di valutazione storico”, queste dovrebbero essere le parole di Frost, secondo il quotidiano britannico. Il discorso del ministro britannico giungerà un giorno prima che l'Ue elabori i suoi piani per risolvere i problemi legati al protocollo, fra cui l’evidente creazione di barriere economiche tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna. Si prevede che Frost sosterrà la posizione secondo cui Bruxelles ha liquidato troppo rapidamente la controversia sulla Corte di giustizia europea (Cgue) come una "questione secondaria" e che la Cgue ha impedito al Regno Unito di attuare degli accordi "molto sensibili" nel protocollo in "modo ragionevole", creando un "profondo squilibrio" nel modo in cui opera. (segue) (Rel)