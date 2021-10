Brexit: "Telegraph", Frost chiederà esclusione Cgue dal Protocollo sull'Irlanda del Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo ha lo scopo di garantire che il confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda rimanga aperto proteggendo al contempo il mercato unico, di cui l'Irlanda del Nord fa parte anche dopo la Brexit. Tuttavia, la necessità di controlli sulle merci che arrivano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito ha portato a crescenti tensioni sia all'interno della nazione britannica, sia tra Londra e Bruxelles. È probabile che il piano dell'Ue includa una proposta che prevede l'introduzione di un'esenzione sui controlli per i prodotti alimentari di "identità nazionale", una mossa volta ad alleviare la cosiddetta “guerra delle salsicce”. Tuttavia, Frost nel suo discorso dovrebbe sostenere che i cambiamenti del Protocollo dovrebbero andare molto oltre se si vuole ottenere una soluzione sostenibile. Anticipando il discorso del ministro, il governo britannico ha affermato che il Regno Unito ha sottoscritto il Protocollo in "buona fede", ma il modo in cui è stato gestito dall'Ue non può più continuare. (Rel)