G20: al via ministeriale Commercio a Sorrento, focus su rilancio multilateralismo e riforma Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi, 12 ottobre, a Sorrento la riunione dei ministri responsabili per il Commercio internazionale del G20. La riunione, presieduta dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, sarà strutturata in tre sessioni e coprirà sei argomenti, e intende essere un trampolino di lancio per un risultato positivo della 12ma conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), in programma a Ginevra dal 30 novembre al 3 dicembre prossimi e che rappresenterà un momento chiave per rilanciare il sistema commerciale multilaterale. Alla fine della giornata il ministro Di Maio terrà una conferenza stampa e sarà adottata una dichiarazione finale. In relazione al nesso tra commercio e salute, la pandemia ha evidenziato l'importanza di garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento globale di prodotti medici e farmaceutici. In tal senso, la riunione G20 di Sorrento discuterà sul miglioramento della capacità del sistema commerciale di rispondere alle emergenze di salute pubblica facendo leva sulle iniziative esistenti nell'Omc. Lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente sono obiettivi chiave dell'accordo di Marrakesch che ha istituito l'Omc nel 1995. Un numero crescente di Paesi fa sempre più affidamento sugli argomenti di politica commerciale per raggiungere obiettivi ambientali. La discussione intende favorire la trasparenza e il dialogo. (segue) (Res)