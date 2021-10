G20: al via ministeriale Commercio a Sorrento, focus su rilancio multilateralismo e riforma Omc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 potrebbe fornire un impulso politico alla conclusione dei negoziati sui sussidi alla pesca, un passo fondamentale in materia di commercio e sostenibilità ambientale. Il dibattito su servizi e investimenti si focalizzerà sulla promozione del commercio digitale, la riduzione dei costi del commercio di servizi e l'opportunità di adottare quadri normativi e amministrativi trasparenti, prevedibili e ed efficienti per gli investimenti. Il sostegno della partecipazione delle piccole e medie imprese (Pmi) nel commercio mondiale, considerando anche le sfide attuali e future, tra cui la transizione verde e digitale in corso, sarà anche oggetto di considerazione. Le Pmi svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre economie, anche ai fini del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il G20 discuterà anche la questione della trasparenza degli interventi di sostegno del governo nell'economia, per comprenderne i complessi effetti sui mercati globali, in un momento in cui i costi opportunità delle scarse risorse pubbliche necessarie per affrontare le sfide a breve e lungo termine sono elevati. Con la ministeriale Commercio del G20 la presidenza italiana intende portare avanti la riforma dell'Omc al centro dell'agenda, fornendo un impulso politico ad un processo inclusivo di riforma istituzionale dell'organizzazione per rilanciare il multilateralismo commerciale. La Dichiarazione ministeriale rispecchierà le suddette priorità riflettendo l'andamento della riunione. (Res)