Torino: blitz della polizia in corso Regina Margherita, circondato il palazzo dove tre agenti erano stati aggrediti

- Maxi operazione di polizia, all'alba di oggi, in corso Regina Margherita 162, a Torino, nel palazzo dove pochi giorni fa tre agenti erano stati picchiati e disarmati dagli abitanti nell'edificio, intervenuti per impedire l'arresto di uno spacciatore. Il condominio è stato interamente circondato. Gli agenti, diverse decine, stanno perquisendo gli alloggi, in grandissima parte occupati da migranti di origine magrebina. Secondo gli investigatori, nello stabile abitano o trovano ospitalità molti pusher. (Rpi)