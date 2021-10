Regno Unito: report definisce risposta al Covid come il più grande fallimento del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta del Regno Unito per fermare la pandemia da coronavirus durante le fasi iniziali è stata uno dei più gravi fallimenti sanitari per il Paese. È quanto ha analizzato un report pubblicato dal comitato della salute e da quello di scienza e tecnologia, della Camera dei Comuni, dal nome "Coronavirus: lezioni imparate fino ad oggi". Come riporta il quotidiano "The Guardian", secondo il report uno degli errori più evidenti che la politica britannica ha scatenato nei mesi iniziali della pandemia è stato quello di tentare di risolvere la situazione in maniera blanda, nella convinzione che si potesse raggiungere l'immunità di gregge. Il report si basa su prove da più di 50 testimoni, tra cui l'ex ministro della Salute Matt Hancock, i consiglieri scientifici e medici capo del governo e figure di spicco dalla task force per i vaccini e il sistema di tracciamento del servizio sanitario nazionale (Nhs). Questo, secondo il report, ha portato ad un significativo ritardo e blocco nella potenziale salvezza di molte vite. In effetti, il primo ministro Boris Johnson non ha annunciato una chiusura completa prima del 23 marzo del 2020, ben due mesi dopo che la squadra di esperti sanitari aveva consigliato di discuterne. Tuttavia, il report elogia anche molti aspetti della risposta del Regno Unito al Covid, in particolare il rapido sviluppo, l'approvazione e la consegna dei vaccini. (Rel)