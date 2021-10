Forza nuova: Rampelli (Fd'I), ok a scioglimento ma sia magistratura a decidere no il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi siamo favorevoli a sciogliere Forza Nuova ma bisogna fare attenzione perché così sono maggiormente controllabili e forse ci dovremmo affidare la magistratura. Lo ha detto Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, a "24 Mattino" su Radio24. "Non credo che il governo abbia strumenti particolari per sciogliere Fn", ha aggiunto. "Se c'è una maggioranza di destra si cancellano quelli di sinistra e viceversa? Non può essere il Parlamento a decidere di sciogliere Forza Nuova, noi voteremo si alla mozione ma dovrebbe essere la magistratura a decidere no Parlamento", ha sottolineato l'esponente di Fd'I.(Rin)