Vaticano-Armenia: presidente Sarkissian visita Pontificio consiglio della cultura

- Il presidente dell'Armenia Armen Sarkissian ha visitato il Pontificio consiglio della cultura della Santa Sede, dove ha incontrato il presidente, il cardinale Gianfranco Ravasi. Come riferito dalla presidenza armena, durante l’incontro sono state discusse questioni relative alla cooperazione tra l'Armenia e la Santa Sede e lo sviluppo delle relazioni interecclesiali. Il presidente Sarkissian ha affermato che esiste un grande potenziale per approfondire la cooperazione tra l'Armenia e la Santa Sede nei campi della cultura, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio storico. Le parti hanno elogiato la ricca agenda delle relazioni interecclesiali e hanno sottolineato di garantire il loro proseguimento. Toccando lo sviluppo delle relazioni interstatali tra l'Armenia e la Santa Sede, il presidente Sarkissian e il cardinale Ravasi hanno osservato che il protocollo d'intesa che sarà firmato durante la visita consentirà di svolgere ricerche congiunte su questioni di interesse storico e significato culturale. "Ci auguriamo che contribuisca ad intensificare ulteriormente la cooperazione tra l'Armenia e la Santa Sede in materia di cultura, scienza, archeologia e altri settori, nonché la partnership tra la Chiesa apostolica armena e la Chiesa cattolica di Roma", ha affermato il capo dello Stato armeno. L'incontro è stato seguito dalla cerimonia della firma del protocollo d'intesa sulla cooperazione nel settore della Cultura tra il ministero dell'Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport armeno e il Pontificio consiglio della cultura. (Res)