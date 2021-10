Expo 2020: ministro Esteri emiratino visita il padiglione dell’Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Abdullah bin Zayed, ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, ha visitato il padiglione dell’Egitto all'Expo 2020 Dubai. Lo ha riferito il ministero in un comunicato stampa, affermando che Abdullah è stato accolto da Cherif Al Badawi, l'ambasciatore egiziano negli Emirati Arabi Uniti, da Achraf Al Dib, console generale d'Egitto a Dubai, dal ministro plenipotenziario del commercio Achraf Hamdi, capo dell'ufficio commerciale egiziano a Dubai e vice commissario generale della partecipazione egiziana a Expo 2020 Dubai. Il ministro emiratino ha espresso il suo orgoglio per la forte e distinta partecipazione egiziana all'Expo, sottolineando che "lo splendido padiglione egiziano riflette la storia dell'Egitto e il suo patrimonio a livello regionale e internazionale". Il ministro emiratino Abdullah ha affermato anche che l'Egitto, con la sua popolazione, civiltà e storia diversificata, è un fattore attraente per i visitatori che visitano Expo 2020 Dubai in generale e visitano il padiglione egiziano in particolare. (Res)