Expo 2020: l’allenatore dell’Arsenal Michel Arteta visita padiglione di Emirates

- Lo sceicco Ahmed bin Saeed al Maktoum, presidente della compagnia aerea Emirates e presidente del Comitato superiore di Expo 2020 Dubai, ha ricevuto l'allenatore del club inglese Arsenal, Michael Arteta, al padiglione di Emirates a Expo 2020 Dubai, primo partner e vettore ufficiale della mostra. Lo ha riferito l'agenzia stampa ufficiale emiratina "Wam", affermando che Arteta è stato informato durante un tour personalizzato sulle esperienze digitali incentrate sul futuro dell'aviazione, interagendo con molte esperienze e spettacoli immersivi. Il Padiglione di Emirates offre dieci esperienze audiovisive per tutti i visitatori di Expo 2020 Dubai. Il tour di Arteta ha incluso una visita ai padiglioni spagnolo e argentino, al Padiglione della Sostenibilità e alla torre di osservazione "Garden in the Sky", che offre una vista panoramica a 360 gradi del sito. (Res)