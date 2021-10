Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Transito di nubi medio-alte tra notte e primo mattino su pianura e Prealpi, poi cielo tra poco ed irregolarmente nuvoloso, con temporanei passaggi nuvolosi più consistenti verso sera. Possibile pioviggine o qualche localizzato piovasco tra tardo pomeriggio e sera sui settori centro-orientali delle Prealpi, con bassa probabilità di interessamento della pianura adiacente. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura valori minimi tra 5 e 10 °C, massimi tra 17 e 19 °C. (Rem)