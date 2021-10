Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaVARIEIl ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando interviene alla firma del Protocollo “Lavoro buono” nella filiera del Fashion con la Camera della ModaPalazzo Reale, Sala conferenze, piazza Duomo 14 (ore 11:30)Conferenza stampa di presentazione della decima edizione di “Made expo”, fiera dell'edilizia e delle costruzioni che si terrà dal 22 al 25 novembre 2021 a fieramilano-Rho. Intervengono: Mario Franci, Ad Made eventi e Chief Revenue Officer Fiera Milano; Gianfranco Marinelli, Presidente Made eventi e Presidente FederlegnoArredo Eventi; Raffaele Cattaneo, assessore ambiente e clima di Regione Lombardia; Carlo Maria Ferro, Presidente Agenzia Ice (invitato); Regina De Albertis, presidente assimpredil Ance; Marco Recalcati, head of real estate Italy UniCredit; Guido Faré, presidente UnicmiSede di Assimpredil Ance, Auditorium Claudio De Albertis, via San Maurilio 21 (Ore 12:15)Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando visita PizzAut.via Don Verderio, 1 Cassina de’ Pecchi (ore 12:45)Ciclo di incontri “Il secolo che cresce” a cura di Fondazione Feltrinelli in collaborazione con Fondazione Fiera Milano. Intervengono: Giovanni Bazoli, Presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Cristina Pozzi, board member, coo e head of contents di Treccani Futura; Massimiliano Tarantino, direttore di Fondazione G. Feltrinelli; Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano.Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5 e in diretta sul sito e sulla pagina Facebook della Fondazione (ore 18:30)MONZAConferenza stampa del del presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio e del presidente di BrianzaBiblioteche Pierfranco Maffé per la presentazione della prima edizione del “Festival delle storie. dammi un libro che apre le porte” Letture, laboratori e spettacoli per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni.Palazzo della Provincia, sala Dell'Oro, via Grigna, 13 (ore 12:30) (Rem)