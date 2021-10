Malesia: produzione industriale in calo nel mese di agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica dell'Asia-Pacifico rischia una battuta d'arresto a causa della diffusione della variante Delta del coronavirus e dello stress protratto a carico di imprese e famiglie, che si tradurranno probabilmente in un rallentamento della crescita economica e in un ulteriore aumento delle diseguaglianze. E' l'analisi formulata dalla Banca mondiale nel suo ultimo aggiornamento sull'economia regionale. La Banca ha rilevato un rallentamento dell'attività economica a partire dal secondo trimestre 2021, ed ha conseguentemente rivisto al ribasso le previsioni di crescita per la maggior parte delle economie della regione. Mentre la previsione di crescita del Pil cinese viene innalzata rispetto alle previsioni di aprile dall'8,1 all'8,5 per cento, il resto della regione crescerà in media quest'anno del 2,5 per cento, quasi due punti percentuali in meno rispetto alla precedente proiezione dell'organizzazione. (segue) (Fim)