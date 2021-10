Malesia: produzione industriale in calo nel mese di agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripresa dell'Asia Orientale e del Pacifico affronta un rovescio di fortune", ha commentato il vicepresidente della Banca mondiale per l'Asia Orientale e il Pacifico, Manuela Ferro. "L'aumento dei casi (di Covid-19) ha ridotto le prospettive di crescita per il 2021. Tuttavia, la regione è emersa più forte dalle crisi del passato, e con le politiche giuste potrà farlo di nuovo", ha aggiunto Ferro. Tra le economie che scontano la riduzione più marcata delle previsioni di crescita figurano quelle del Sud-est asiatico: per la Thailandia, la banca mondiale prevede ora una crescita di appena l'un per cento nel 2021, contro il 3,4 per cento previsto ad aprile. Il Vietnam, dove la pandemia ha colpito con durezza i principali centri economici e produttivi, vede ridursi la stima di crescita del Pil per l'anno corrente dal 6,6 per cento al 4,8 per cento, e sconta una riduzione simile anche la Malesia: dal 6 al 3,3 per cento. Più contenuto l'aggiustamento operato dalla Banca mondiale alle previsioni dell'Indonesia, che quest'anno potrebbe crescere del 3,7 per cento (ad aprile la stima era del 4,4 per cento). (Fim)