Afghanistan: sblocco fondi, rispetto diritti e corridoi umanitari al centro G20 voluto dall'Italia (3)

- Ad oggi non è chiaro quale sia l’entità reale dei fondi afgani congelati all’estero. Le stime vanno dai 9 ai 15 miliardi di dollari. Di questi almeno 6-7 miliardi sono detenuti negli Stati Uniti. Al momento, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il problema per l’erogazione di tali risorse è duplice: uno di tipo giuridico che riguarda l’assenza di un governo ufficialmente riconosciuto in Afghanistan; il secondo invece è legato ad una serie di casi giudiziari mossi dalle associazioni delle famiglie dell’11 settembre, in base ai quali i fondi afgani potrebbero essere utilizzati come risarcimenti per le vittime. Il dipartimento del Tesoro Usa è stato intimato a non scongelare tali fondi, considerato che i talebani restano un gruppo terroristico e gran parte dei membri del nuovo esecutivo non riconosciuto sono sottoposti a sanzioni. In parallelo, la Banca mondiale avrebbe già dato mandato di scongelare i fondi detenuti, ma cercando una modalità di consegnarli alla popolazione afgana bypassando i talebani. L’obiettivo sarebbe quello di pagare gli stipendi degli operatori sanitari e di altri dipendenti impiegati nell’erogazione di servizi essenziali, come ospedali e scuole. Attualmente si ha notizia di finanziamenti di emergenza entrati in contanti via aereo e distribuiti dalle banche locali per conto di Paesi donatori e consegnati direttamente alle persone più in difficoltà con il beneplacito dei talebani. (segue) (segue) (Res)