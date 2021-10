G20: Di Maio, aprirsi al commercio internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- fantasmi del protezionismo sono sempre in agguato ma la guerra dei dazi dell'era Trump è ormai alle spalle. I segnali di disgelo tra Stati Uniti da una parte e Cina e Ue dall'altra ci sono tutti. Si tratta ora di lavorare per riformare le regole del gioco nella Wto, l'Organizzazione mondiale del Commercio. L'appuntamento è per fine novembre a Ginevra. Questo l'impegno che si prende il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che oggi a Sorrento presiederà la ministeriale Commercio del G20. "La pandemia da Covid-19 - spiega il ministro al "Sole 24 Ore" - ha sconvolto le nostre vite, con il suo carico di sofferenza, incertezza e contrazione economica, ma ha anche fornito una lezione importante nei rapporti tra Stati e nella gestione delle relazioni internazionali. Ha dimostrato, se mai ve ne fosse stato bisogno, l'interconnessione ormai esistente sullo scenario globale e la conseguente esigenza di una risposta collettiva e multilaterale a emergenze come quella pandemica". "Ciò - continua Di Maio - si estende evidentemente anche al piano commerciale, dove mi pare acquisita la consapevolezza dell'esigenza di garantire, ad esempio, le catene di approvvigionamento globale di prodotti medici e farmaceutici. A questo fine occorre far leva su iniziative da promuovere anche in ambito Wto, come facilitazioni doganali, l'eliminazione delle restrizioni all'export, l'aumento della capacità produttiva o le discussioni sui diritti di proprietà intellettuale". (segue) (Res)