G20: Di Maio, aprirsi al commercio internazionale (2)

- La nuova amministrazione americana è intenzionata a voltare pagina rispetto alle guerre dei dazi dell'era Trump. La rappresentante al Commercio Katherine Tal ha gettato le basi con il vicepremier cinese Liu He per una relazione commerciale 'responsabile'. "Diversi segnali in direzione di un superamento del protezionismo vanno salutati con favore: l'accordo tra la Commissione europea e l'amministrazione Biden sulla controversia Airbus-Boeing, la prima riunione del Consiglio Ue-Stati Uniti su Commercio e Tecnologia, ma anche il dialogo tra Washington e Pechino sui temi tariffari. Altrettanto importante la notizia della sospensione del travel ban da parte delle autorità americane". "Tutto ciò - conclude il ministro degli Esteri - ha importanti ricadute sul quadro generale del commercio internazionale, da cui un Paese come l'Italia, tradizionalmente votato all'export, non potrà che trarre beneficio". (Res)