Italia-Turchia: presidente Parlamento Sentop, cooperazione bilaterale utile per i temi globali

- Il presidente della Grande assemblea nazionale della Turchia, Mustafa Sentop, in un suo intervento su "Il Messaggero" scrive che "prende il via il Vertice dei Leader del G20 a Roma. In precedenza, l'Italia ha ospitato importanti incontri nell'ambito delle priorità da essa individuate come 'Planet, People and Prosperity'. Il vertice P20, che riunisce i capi del parlamento, è di grande importanza in questo senso". "In linea con le stesse priorità, - continua il presidente - il P20 si occupa dei problemi sociali causati dall'epidemia e delle soluzioni alla crisi occupazionale, delle misure per rilanciare la crescita economica, dell'ambiente, della sicurezza alimentare e dello sviluppo sostenibile. Come Turchia, abbiamo portato la questione della migrazione nell'agenda del P20, che ha gravi conseguenze sociali, economiche e politiche per il mondo intero, in quanto area di responsabilità congiunta della comunità internazionale. Questo perché il G20 si è ormai trasformato in una piattaforma che si occupa non solo di questioni economiche e finanziarie, ma anche di varie altre questioni, tra cui quelle umanitarie e sociali". Sentop osserva che "negli ultimi 20 anni, attacchi terroristici come l'11 settembre, scosse politiche come la Primavera araba, epidemie come il Covid-19, varie crisi e incertezze hanno dominato l'ambiente globale. È noto a tutti che molti Paesi e organizzazioni internazionali sono impotenti di fronte a tutti questi sviluppi e non possono rispondere ai nuovi bisogni emergenti. In tale periodo, è importante che il G20 mostri la leadership che da esso si attende. In questo quadro, la Turchia e l'Italia dovrebbero trasmettere al G20 la loro volontà di lavorare in cooperazione per trovare soluzioni alle questioni regionali e globali". (segue) (Res)